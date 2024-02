Partneri telefonis nuhkimine- räpane mäng, mida kahjuks mängitakse. “Kui otsid midagi kindlat, siis sa suure tõenäosusega ka leiad.“

Kallima telefoni järgi haaramine on kurb mäng, mida me siiski mängime. Miks? Kõige levinum põhjus, miks keegi peaks teise inimese isiklikes asjades sorima, on muidugi usaldamatus ja arvamus, et sind petetakse. Ehkki mõnel halval juhul võibki olla, et elukaaslane petab sind, siis see ikkagi ei ole põhjus tema isiklikes asjades nuhkimiseks.