Anu Saagim avaldab, mis aitab tal seisakust välja tulla: võin kasvõi kell üksteist õhtul kasuka selga visata!

Kui Anul on juhe koos, tõmbab ta selle seinast välja ja sätib hoopis jalga uisud või suusasaapad. „Võin kasvõi kell üksteist õhtul kasuka selga visata ja energiaringi ära teha,“ teatab ta. Sest pärast topeltakslit või väikest Vasaloppetit on alati tunduvalt parem olla. Samuti raputab halva õlgadelt uus ümbrus. Kui kaugemale pole parajasti võimalik minna, turgutab Anu end Saaremaa kadakase õhuga. „Keskkonnavahetus tuleb kohe ette võtta. Kui jääd norutama ja ennast haletsema, siis see sööb seesmiselt. Tähelepanu tuleb ruttu-ruttu mujale viia. See aitab mul väga hästi seisakust välja tulla.“