Merle Jääger avaldab, miks ebatervest suhtest väljumine kaua aega võttis: kooseluga pole selle ilmnedes mõtet venitada

„Ilusat aega oligi meil vast paar-kolm aastat.“ Naine püüdis kooselu korduvalt lõpetada: „See oli nagu sitt bumerang, mille viskad suure hooga minema, aga tuleb ikka tagasi.“ Ta tunnistab, et lõpp venis sellegi tõttu, et polnud nõus mehele sada protsenti loovutama Küllätüväs asuvat talu, kuhu temagi on panustanud nii oma südant, aega kui ka raha. Kokkuleppele saamist lihtsustas tõik, et kõrvuti asus kaks kinnistut: ühe sai naine, teise mees.