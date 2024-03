Lootus ei kao kusagile! Aeg näitab, et just see on vanus, mil enamasti kohatakse oma eluarmastust

Kuigi aegunud statistika ja meediakära väidavad justkui, et armastuse leidmise tõenäosus väheneb iga elatud kümnendiga märkimisväärselt, on tegelikkus see, et enamik inimesi leiab pärast 50. eluaastat oma suure armastuse.

50-, 60-, 70- ja jah, isegi 80-aastased inimesed käivad kohtamas rohkem kui kunagi varem. Nad armuvad ning loovad tugevaid ja intiimseid suhteid, jättes pika ninaga nii mõnedki noorema põlvkonna esindajad. Edukaid kohtumislugusid jagatakse innukalt ka ühismeedias.

Siin on 4 põhjust, miks 50ndad on parim aeg armastuse leidmiseks:

1. Hindamatu elukogemus

Selles vanuses on juba piisavalt elukogemust, et mõista, mis on tõeliselt oluline ja mis mitte. Samuti teatakse kes nad on, ja ka seda, mis neile sobib ja mis mitte. Enam mänge ei mängita ning teise jaoks ennast ei muudeta. Osatakse hinnata suhte väärtust ja seda ka hoida.

2. Õppetunnid varasemast

50ndates on meil kõigil oma pagas, kes on üle elanud üle lahutuse või kaotanud abikaasa, nüüd osatakse analüüsida, mis läks toona õigesti ja mis valesti ning miks. See võimaldab luua rohkem intiimsust ja tekitada vähem draamat.

3. Rohkem vabadust, et elu nautida

Selles vanuses on tõenäoline, et lapsed on pesast lahkunud ja karjäär on kindlalt paigas. Mõned inimesed on juba karjääripöörde teinud, et rohkem vaba aega nautida ning on avatud uutele seiklustele ja elukogemustele. Pidage meeles, et 50 on uus 30; 60 on uus 40; 70 on uus 50.

Elamata on veel palju elu ja palju armastust jagada on samuti palju!

allikas: YourTango.com