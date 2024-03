Uuring näitab, et lahkuminek võib mõjuda naiste vaimsele tervisele keerulisemalt kui meestele

Ajakirjas Journal of Epidemiology & Community Health avaldatud uuringus võrreldi antidepressantide kasutamist meeste ja naiste seas eri tüüpi lahkuminekute ajal ja pärast lahkuminekut.

Teadlased avastasid, et naised kasutasid enne lahutust või lahkuminekut antidepressante rohkem. „Meie tulemused näitavad, et naised elavad lahutuse negatiivseid mõjusid karmimalt läbi,“ ütleb uuringu autor ja Helsingi ülikooli õppejõud Niina Metsä-Simola. Tema sõnul võib olla, et naised otsivad vaimse tervise probleemide korral rohkem abi kui mehed, ja naised võtavadki üldiselt antidepressante sagedamini kui mehed.