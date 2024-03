Soovin jagada parimaid teadmisi, mida olen oma viieteistkümne abieluaasta jooksul omandanud. See ei ole olnud lihtne teekond - ka meil on olnud raskeid aegu, perioode, kus tülitseme ja piltlikult öeldes asjad lendavad, aga need ajad on jäänud julgelt mitme aasta tagusesse perioodi. Kuidas ma sellise õhkkonna kodus saavutanud olen?