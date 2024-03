Madli Vilsar kaalukõikumistest: minevikus kiusamine ja vaimse tervise väljakutsed kõvasti minu kaalu mõjutanud

Madli mäletab paljusid vigastusi ja terviseprobleeme, mida on pidanud läbi elama ning mis on olnud vaimselt kurnavad: „Isa surm ja suured elumuutused on ikka pikaks ajaks rivist välja löönud. Lisaks on minevikus kiusamine ja vaimse tervise väljakutsed kõvasti minu kaalu mõjutanud.“ Naine on ise kaalul seistes näinud nii kolmekohalist numbrit kui ka olnud tugevas alakaalus: „Varasemalt oli minu keha suuruse illusioon seotud sellega, millist välimust ja kaalu minult oodati ning kuidas töö ja kiitus sõltus sellest, milline minu keha kellegi teise arvates välja nägi. Nüüd, kui see tunne tuleb, on see seotud puhtalt vanadesse mustritesse tagasi langemisega. Sellega on veel tööd,“ nendib endine miss.