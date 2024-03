Teslaga sõitev kinnisvaramaakler suutis naiselt välja petta kõik tema säästud: arvan, et kohtasin oma eluarmastust

„Me hakkasime juba peaaegu et kohale jõudma, kuni ta ütles, et ta ei taha minna ning tahaks selle asemel hoopis minuga aega veeta. Selleks hetkeks olime jõudnud restorani ette, kus sünnipäev toimus. Ma arvasin, et see oli natuke imelik, aga läksime siiski kahekesi õhtust sööma,“ meenutab Christina, kel ei hakanud alarm tööle ka mehe palve peale mitte neist koos sotsiaalmeediasse pilte postitada.