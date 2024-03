See on tõe ja tarkuse värv. Sellel on ka rahustav toime, mis on seotud vererõhu ja südame löögisageduse langusega. See on ka kõige stabiilsem värv. Sinine on suurepärane värv pingete leevendamiseks, kui soovid keskenduda iseendale või pakkuda tasakaalustavat kohalolekut mis tahes sotsiaalse draama jaoks.