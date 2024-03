HEA TÜDRUK | Naistepäeva eri: meie panime BSH`ga üksteisele puid alla ja Kristina Pärtelpoeg hoidis peast kinni

Anu ja Piret arutlevad naistepäeva eel naistepäeva tähenduse üle ja leiavad, et, kes on ikkagi Nõukogude Liidus elanud neile on see jäänuk jäänud. „Feminismi teema mind ei kõiguta, aga kui Heimar Lenk ikka tuli, lilled ja tort kaasas, siis oli see armas,“ meenutab Anu „Mulle meeldivad sellised vanakooli mehed, kellele see žest on olulisem, kui mulle need nelgid.“