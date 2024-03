Kuid me saame aru – teadmine, kui levinud on juuste väljalangemine, ei muuda tingimata tõsiasja, et see mõjutab emotsionaalselt päris palju. Olenemata sellest, kas sinu hobusesaba hõreneb järk-järgult või näed duši all äkitselt palju rohkem salke, on see imelik ja stressirohke olukord.