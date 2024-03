„Toitaine tõsine defitsiit.“ Miks söövad eestlased 5 korda vähem kala kui peaks ja mis on selle tagajärjed?

Eksperdi hinnangul seisneb probleem teadmatuses – 23% Eesti elanikest näiteks ei oska nimetada ainsatki põhjust, miks oomega-3 on oluline – see on eriti väljendunud noorte seas – 34% 18–29-aastaste ja 21% 30–39-aastaste seas.

Kahjuks ei taju me igapäevaelus oomega-3 defitsiiti – tunneme end lihtsalt palju halvemini, kui võiksime, eriti aastate möödudes, kuna sellel puudusel on kumulatiivne mõju. „See, mis algab kerge depressiooni või keskendumisraskusena, väljendub kesk- ja vanemas eas juba tõsiste psüühiliste probleemidena, südame- ja veresoonkonna- ning liigeshaigustena. Lisaks on mõned uuringud hakanud leidma seost oomega-3 puudulikkuse ja teatud tüüpi vähi vahel. Omega-3 on meie jaoks oluline alates eostumisest, sest see aitab moodustuda ajul, närvisüsteemil ja nägemisorganitel ning toetab organismi kõrge eani välja,“ selgitab Kaidi Kukk.