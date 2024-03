Ära tee kogemata kallist asja katki! Kas sina puhastad oma teleriekraani õigesti? Ekspert jagab nippe

Kuigi uuemad telerid on varustatud suurepärase pildikvaliteediga, on tolm ja plekid viimase suurimateks vaenlasteks. Tolm on lausa nii suur ekraanivaenlane, et võib mõjutada pildikvaliteeti ja teleri üldist toimimist. Elektroonikaettevõtte LG Electronics tehnikaekspert Heivo Porki sõnul ei tea paljud inimesed, et ka nende televiisori ekraan vajab regulaarset puhastamist.