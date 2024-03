Kallimal on finantsprobleemid? Need on laused, mida ta sel keerulisel ajal kuulda ei taha

Kui su kallima rahaasjad ei ole sellised nagu ta tahab, võid avastada, et pead neisse teemadesse eriti ettevaatlikult suhtuma. Põhimõtteliselt on vaid üks asi, mis mehe jaoks halvast finantsilisest seisust veel hullemini mõjub, ja see on tõsiasi, kui nende armsam seda pealt näeb. Mehed tahavad tunda, et nad on rahaliselt piisavalt kindlustatud, et ka oma partnerit toetada.