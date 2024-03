Kevad läheneb ehk on aeg muutusteks: kuidas valida juuksevärvi silmade ja jume järgi

Karamelli pruun

Pruun on huvitav juuksevärv, mida on väga mitmetes alatoonides. Näiteks ühtlast pruuni ei soovitata neile, kellel on silmaalused on tumedad. Siis pigem soovitatakse heledamat, näiteks balayage tehnikas loodud karamelli pruuni.

Sarapuupähklipruun

Need, kellel on soe ja jumekam nahatoon ning silmad on rohelised või sarapuupähkli värvi, on ideaalseks värviks šokolaadipruun, mis on väga intensiivne pruun ning kaldub vasepunase poole.

Mustad juuksed

Kas sul on portselani tooni nahk ja pruunid silmad? Siis peaksid valima põneva tooni, nagu must - nii sinise kui ka pruuni varjundiga must sobib sulle ideaalselt.

Punane

Kui aga sul on portselani tooni nahk ja see on kombineeritud heledate silmadega, on sinu värv kindla peale punane.

Tumeblond

Blond - väga armastatud ja hinnatud värv. Kahjuks ei sobi see kõigile. Kui sul on näiteks hele jume ja pähkelpruunid silmad, oleks parem valida tumeblond.

Plaatinumblond

Üldiselt on see ideaalne neile, kellel on väga klaar ja külm jume, aga ka neile, kellel on külma alatooniga oliivi nahk ja sinised või sarapuupähkli värvi silmad.

Allikas: Zeleb