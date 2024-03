Kaks väikest last, tegevväelasest abikaasa, ajapuudus. Treener Triinu missioon: me naistena ei pea olema vaid kodused emad

Triinu, kes töötab nii grimeerijana kui personaaltreenerina, on viimased viis aastat olnud emapuhkusel poegade Liami (5) ja Lucasega (2). Tema abikaasa Mario on tegevväelane, kes töö tõttu on kodust tihtilugu nädalate ja kuude kaupa ära. Kahe lapsega pikalt üksinda kodus olemise tõttu on Triinu leidnud palju leidlikke lahendusi, kuidas kodus efektiivselt treenida, toituda täisväärtuslikult ja samal ajal täita ka oma tassi.

Triinu abikaasa Mario on olnud tegevväelane juba 10 pikka aastat, täpselt nii kaua on ka nemad koos olnud, või hoopis lahus? „Usun, et paljud kaitseväe perekonnad teavad millest ma räägin, kui ütlen, et pigem lahus, sest kaitseväelasest mehed on suurema osa siiski kodust eemal. Alati muigan, kui sõbrannad ütlevad, et mees läheb paariks päevaks kodust ära, sest meie pere jaoks tähendab mehe ja isa kodust ära käimine siiski nädalate kuni kuude pikkust lahusolekut. Aja jooksul oleme õppinud sellega paremini toime tulema, kuid nüüd on see raskem just seetõttu, et meil on kaks väikest last,“ räägib Triinu pikemalt kaitseväelaste perekondade murekohtadest.