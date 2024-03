OKEI VÕI EI? | 32-aastane naine säästude puudumisest: tean, et selles vanuses võiks mingi summa varuks olla, kuid siiani on läinud nii...

„Minu mure puudutab minu rahakotti. Asi on selles, et iga kuu lõpus ulub rahakotis tuul ja kõige piinlikum on see, et ma ei saa miinimumpalka. Ühel nädalavahetusel tuli seltskonnas juttu säästudest ja säästmisest ja mina olin seal laudkonnas ainus, kes midagi ei öelnud. Põhjuseks see, et mul pole neid. Olen 32-aastane ja tean, et selles vanuses võiks juba mingi summa varuks olla, kuid siiani on läinud nii, et palgast saavad tasutud korteri üür, maksud, ostetud süüa, käidud väljas söömas ja vahel endale lubatud ka midagi erilisemat nagu kontsert või uued riided jne. Sellest kõigest ei jää midagi kahjuks järele, et säästa. Kuidas alustama peaks? Millest alustama? Kas ma üldse saan oma keskmise palgaga midagi säästa, et end paremini kindlustada? Aitäh, kui vastate.“