Naiselt naistele | Eilne naistepäev ei vastanud ootustele? Eestlanna selgitab, mida olulist tasub enda jaoks selgeks mõelda

Huvi pärast uurisin osadelt sõbrannadelt, (need, kes on aastate jooksul masendunult ohanud, et ehk tasuks mees maha jätta, sest naistepäev oli jälle nii mõttetu) et mida nad ise näiteks valentinipäeval või üllatus-üllatus, meestepäeval teevad. Vastused tegid mind kurvaks. „Ei no valentinipäeval ma ikka ootan, et mees tuleks lilledega koju ja viiks mind õhtusöögile või teatrisse, et oleks ikka midagi toredat planeeritud, ja meestepäeval... Me ei ole seda tähistanud. Millal see üldse oligi?“