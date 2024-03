Ühel päeval helistas Helle ning teatas õhinal: „Kas tead, mul on suveks plaanid tehtud. See suvi tuleb nüüd super äge. Vivian rääkis, et nemad käivad igal aastal joogalaagris, tema mees on üks korraldajatest ja kõnelejatest ja Silvia käib alati seal. Lähme ka!“

***

Õhtu saabudes seadis Helle sammud massaažitelgi poole. Sõbrannad saatsid teda pilkudega, sest keegi teine ei olnud veel midagi valinud.

„Miks sa talle just seda Tai massaaži soovitasid?“ küsis Viive Silvia käest.

„Mõtlesin, et tal seda liha ju küll, et seda võib tugevamalt mudida, ei juhtu temaga midagi, paneb vere käima ja viib mürgid kehast välja. Ootame teda siinsamas, ega esialgu üle poole tunni tehta,“ pakkus Silvia välja.

Sõbrannad sättisid ennast murule telgi kõrval ning jälgisid rahvast. Aga kui telgist hakkas kostma ähkimine ja oiged, siis otsustas Silvia minna asja uurima. Ta astus sisse just sel hetkel, kui Helle oli lauale istuma tõusnud ning õiendas ärritunult massööriga: „Mis te ometi arvate, et võite mind muljuda ja kakkuda nagu tahate, ma olen ikkagi õrna ihuga naisterahvas ja ei taha, et mulle sinised laigud kehale tulevad. Mina siia enam hetkekski ei jää ja teie teeneid ma enam ei vaja.“ Helle punane ja õhetav nägu rääkis enese eest, ju see massöör oli siis asja liiga tõsiselt võtnud, nüüd seisis ta kohmetunult massaažilaua kõrval ega osanud midagi öelda. Helle aga kargas sealt maha nagu noor tütarlaps ning tuhises telgist välja. Sõbrannad vaatasid ehmunult üles.

„Mis sinuga seal siis tehti,“ küsis Viive muiates, kes ilmselt teadis, mis see Tai massaaž on.

„Sinna ma enam kunagi oma jalga ei tõsta, mõtleks, ta hakkas mind kõigepealt näpistama ja siis võttis mu jala ja hakkas seda painutama, jube valus oli, ma kargasin sealt kohe maha ja minema,“ turtsus Helle pahaselt. „Vot Ahti massaaž oli midagi muud, kust mina pidin teadma, et ka selliseid hulle massööre olemas on. Lähme sööma, mul see roheline pudru on juba ammu ära seedinud.“