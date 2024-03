54-aastane naine abiellus 21 aastat noorema mehega: tunnen, et olen lotoga võitnud, minuvanused ei suutnud sammu pidada

Michelle oli varem olnud abielus endast 11 aastat vanema mehega, kuid nüüd usub, et suurem vanusevahe tekitab kirge, kuna veokijuht Brandon on naise sõnul lõbus, vormis ning tark.

Nelja lapse ema tunnistas, et kui algselt tundis ta end inimeste pilkudest häirituna, siis nüüd muudavad need inimesed, kes nende üle kohut mõistavad, nende sidet ainult tugevamaks. Nad on nüüdseks abielus olnud kaks aastat.