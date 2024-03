Kiire abi! Fraasid, mis võivad teie suhte päästa enne, kui on juba liiga hilja

1. „Ma kuulen sind“

Kõik inimesed – nii mehed kui naised – peavad saama tunda, et partner kuulab neid. Parim viis seda teha on olla lihtsalt vait ja kuulata enda partnerit - ära isegi hakka oma seisukohta peale suruma, lihtsalt kuula.

2. „Ma kuulen sind ütlemas...“

Pärast seda, kui oleme ära kuulatud, soovime, et meie mõtteid, uskumusi või tundeid kinnitataks. Teisisõnu, tahame, et meid mõistetaks ja austataks. Niisiis, peegelda oma partnerile seda, mida ta just ütles.

3. „Sul on õigus“

Seda on paljudel meestel ja naistel raske öelda, sest nad tunnevad, nagu kaotaksid nad oma partneriga positsiooni. Kuid tegelikult on vastupidi.

Kui kinnitame, et meie partneril on „õigus“, pehmendab see nende kaitsvat poosi ja ollakse valmis arutlema.

4. „Vabandust“

Jällegi, seda võib mõnel olla raske öelda. Siiski on teie suhte õigel rajal hoidmisel ülioluline oma partneri ees siiralt vabandust paluda, mis iganes tol hetkel keegi tunneb.

Lisaks on uuringud näidanud, et inimesed, kellelt partner vabandust palub, on suurema tõenäosusega valmis andestama.

5. Kuidas ma saan sind aidata?

Seni oled oma abikaasat kuulanud ja vabandanud, kuid nüüd on aeg tegutseda. Küsi talt lihtsalt: „Kuidas ma saan sind aidata?“ Kuid kui sa küsid ja ta hakkab sinuga kõike jagama, siis ära sega vahele ja lihtsalt kuula teda!

Allikas: Your Tango