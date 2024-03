Statistikaamet annab teada: milline on keskmine Eesti naine?

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on keskmine Eesti naine 44,5 aasta vanune. Keskmiselt elavad eakaimad naised Ida-Viru maakonnas ja Hiiu maakonnas – vastavalt 50 ja 49 aastat. Noorimad naised elavad Tartu maakonnas, kus naiste keskmine vanus on 42 aastat.

Keskmise Eesti naise vanus on 5 aasta võrra kõrgem kui keskmise Eesti mehe vanus.

Naisi on meestest rohkem – Eestis elab 718 518 naist ja 647 366 meest.

Naiste osakaal rahvastikust on 52,6%, kuid vanusegrupiti ei jaotu see ühtlaselt. Noorema elanikkonna seas on hoopiski mehi rohkem. Naiste suurem osakaal tekib alates 52-aastastest.