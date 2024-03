„Ma olen tõeliselt rahulikus kohas. Mul on töö, mida ma armastan, mu elus on inimesi, kes on minu jaoks väga olulised, ja mul on ilusad koerad,“ ütles näitlejanna. Aniston on aastaid tagasi kõval häälel välja öelnud ka selle, et koerad on meestest paremad, sest nad hoolivad ja on truud.