Iga vanema dilemma: kuidas hoiduda lapse ära hellitamisest, kuid pakkuda samal ajal parimat lapsepõlve?

Sa ei pea last koduste töödega ära koormama, sa võid alguses anda talle lihtsaid kohustusi. Kindlasti tuleb väikesele lapsele näidata, kuidas üht või teist kodutööd teha tuleb ja milleks seda vaja on. Kui ta saab sellest aru, on see tema jaoks kergem. Aja jooksul võid sa lisada juba natuke keerulisemaid kodutöid. Psühholoog tõi näiteks ühe kolme lapse ema, kelle lapsed on vanuses 2, 4 ja 6. Kõige väiksem tunneb uhkust, kui saab nõudepesumasina nupule vajutada, et seda tööle panna, samuti on tema see, kes voodite tegemise ajal hoolitseb selle eest, et padjad oleksid korralikult omal kohal. Selle pere ema ütles, et ta kiidab alati oma lapsi selle eest, et nad on teda aidanud, lapsed tunnevad aga uhkust selle üle, et nad on saanud aidata. Väikesed lapsed on innukad aitama.