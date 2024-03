Mõelgem hetkeks kõigile asjadele, mida me hea seksi puhul ootame: vastupidavus, hea enesetunne, kõrgenenud libiido tase ja ka hea südametervis. Ja treening aitab teadaolevalt kõigis neis valdkondades. Seega on loogiline, et peaksid enne seksi treenima, eks?