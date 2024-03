„Intiimsus on lihtsalt intiimsus. Armastus on hoopis teine ​​lugu!“ Avatud suhtes olev naine: selle toimimiseks kehtivad sageli reeglid

Avatud suhetes olevad inimesed räägivad sageli reeglitest – millised need peaksid olema, kas neid peaks olema või mitte ja mida teha, kui neid rikutakse. See võib olla eriti oluline inimestele, kes alles alustavad avatud suhet või mõtlevad selle peale. Üks vaieldavaid teemasid sellel rindel on armastus- kas saab olla seks ilma tunneteta? Kas saab jagada intiimsust ilma ära armumata?