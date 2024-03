FOTOD | Tõeline inspiratsioon! Meigivaba Pamela Anderson nägi Oscarite jagamisel välja säravam kui iial varem

„Ma tõesti ei arvanud, et keegi seda üldse märkaks, aga mul on hea meel, et sellest sai nii positiivne sõnum,“ tunnistas Anderson meediale peale seda, kui ta ilmus meigivabalt Pariisi moenädalale Isabel Maranti 2024. aasta kevadsuvise kollektsiooni esitlusele. „Ma olen kodus meigita, miks mitte olla seda ka Pariisi moenädalal?“ ütles ta toona.

Intervjuus väljaandele Elle tunnistas Anderson, et tema suhtumine meikimisse muutus, kui tema lemmik meigikunstnik Alexis Vogel 2019 aastal suri. „Ta oli parim... ja sellest ajast peale tundsin ma lihtsalt, et ilma Alexiseta on lihtsalt parem, kui ma end ei meigi,“ ütles Anderson väljaandele ja lisas, et tahab minna vastupidist teed, kui kõik teised- meigivaba teed.