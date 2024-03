HEA TÜDRUK | Miks Madonna tegelikult kindaid kannab? Anu paljastab oma ilu saladusi rohkem, kui eales varem!

Anu noored sõbrannad läbivad muudkui üks suuremaid muutusi kui teine. Piret siis uurib, et kui inimesed kaotavad kehakaalu, tagumiku või näo nii, et AI isikutuvastuski enam neid ära ei tunne, siis kas see muudab ka isiksust ja kaua see mõju kestab.

„Kui sul on voldikesed, mis sind häirivad ehk siis sööd liiga palju või ei viitsi eriti liikuda, ja järsku ühe lõikega tehakse talje peenemaks, siis see kindlasti distsiplineerib tulemust hoidma,“ arvab Anu. „Järgmine kord kui kätt sirutad koogitüki, šokolaadi või lihakäntsaka järgi, mõtled sellele seitsmele tonnile, mis sul maovähendusele kulus.“ Piret kahtlustab, et influentserid küll selliseid summasid oma taskust ei maksa.

Anu leiab, et ideaalse ja unistuste mina nimel on enamus inimesi valmis end kokku võtma ja lõtvusest loobuma. „Vaimustus oma uuest väljanägemisest ning vajadus seda veel ja veel tuunida võib halvimal juhul loomulikult sõltuvuseks muutuda,“ leiab ta. Piret aga leiab, et Anu võiks ilus olemise elutööpreemia saada, sest tema kõrval on kõik teised sprinterid.

