Maailmameister Sigrid Kapanen poksist: ma ei taha olla keegi, kes lihtsalt elab – tahan, et minust jääks maha jälg

Kapanen tõdeb, et kuigi tal on maailmameistritiitel käes, siis ometi pole tal plaanis loorberitele puhkama jääda, vaid soovib edasi push`ida. Ta soovib oma elu jooksul saavutada nii palju tiitleid ning nii palju võidelda, kui vähegi võimalik. „Ma ei võta matše leebelt. Iga matš on ikka matš – tahaks võita ka. Ma ei lase ennast lõdvaks ja teen nii nagu oleks profifight,“ lausub ta ja lisab, et üks matš korraga – kõik matšid tuleb täiega panna.

Poksija toob välja, et kindlasti tuleb enne matši pähe ka halbu mõtteid, aga siis tuleb anda endast parim ning mõelda, et läheb nii nagu läheb. „Vahepeal peab ikka kaotama ka selleks, et edasi areneda. Mul on alati see, et kui kaotan, siis arenen kaks korda rohkem kui võites.