„See valutab. Oh Juudas!“ Jaapani mehele anti harukordne võimalus kogeda simuleeritud menstruaalvalu

„See valutab. Oh Juudas!“ hüüdis 26-aastane Exeo töötaja Masaya Shibasaki, kui ta valust võpatas. „Ma ei saanud liikuda. See oli nii valus, et ma ei suutnud seista,“ ütles Shibasaki pärast erakordset kogemust. „Nüüd saan aru, et naised peavad iga kuu selle valuga võideldes tööd tegema. See on tegelikult hämmastav, kuidas naised seda suudavad. Ma tõesti austan neid.“