„Abiellusime mõned nädalad tagasi ja pulm oli ideaalne, selline, millest ma alati unistanud olen. Kuid kui ma meenutan meie pulmavandeid, on mind järjest rohkem häirima hakanud üks lause, mida mu mees oma vandes kasutas. Tol hetkel naersin selle peale koos teiste pulmakülalistega, kuid ilmselgelt on sellega tegelikult midagi valesti, kui see nüüd tagantjärgi mind nii imelikult kummitab.