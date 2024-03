Näitlejanna Olivia Munn rinnavähiga silmitsi seismisest: üllatuslikult olen nutnud ainult kaks korda

„Selleks, et olla teadlik võimalikest terviseriskidest, tegin 2023. aasta veebruaris geneetilise testi, mis kontrollib 90 erinevat vähigeeni,“ kirjutas 43- aastane näitlejanna, kelle kõik testi tulemused olid negatiivsed. Sealhulgas oli negatiivne ka BRCA ehk kõige tuntum rinnavähki põhjustava geenitesti tulemus.

„Ka mu õe Sara testi tulemus oli negatiivne,“ kirjutas Munn. „Helistasime teineteisele ja rääkisime telefonitsi. Samal talvel käisin ka tavapärasel visiidil mammograafias. Kaks kuud hiljem diagnoositi mul rinnavähk,“ meenutab näitlejanna, kel diagnoositi möödunud aastal rinnavähk, mistõttu on ta pidanud kümne kuuga läbima lausa neli operatsiooni.

„Viimase kümne kuu jooksul on mul olnud neli operatsiooni ja nii palju voodis veedetud päevi, et ma ei jõua ma isegi neid kokku lugeda.“ Näitlejanna lisas, et on õppinud vähist, vähiravist ja hormoonidest rohkem, kui oleks osanud kunagi arvata.

Näitlejannal avastati vähk tänu tema naistearstile, doktor Thais Aliabadi’le, kes otsustas arvutada Munni rinnavähi riski haigestumise riskiprotsenti, milleks oli 37%.

„Selle skoori tõttu läksin tegema ultraheli ja seejärel biopsiat,“ kirjutas Munn. „Biopsia näitas, et mul on mõlemas rinnas, agressiivne, kiiresti arenev vähk,“ kirjutas ta. „Üllatuslikult olen nutnud vaid kaks korda. Ma vist ei tundnudki, et mul oleks aega nutta.“

Näitlejanna sõnul on hoolimata kõigest, tal siiski väga vedanud. „Saime sellele jälile piisavalt kiiresti, et mul oli võimalusi, midagi ette võtta. Ma tahan, et igal naisel oleksid samasugused võimalused, kes võib ühel päeval sellega silmitsi seista,“ põhjendas staar oma loo jagamist avalikult.

Postituses tänas naine ka oma sõpru ja perekonda toetuse eest, sealhulgas oma elukaaslast, koomikut John Mulaneyt, kellega tal on poeg Malcolm.

allikas: People.com

Rinnavähi ohumärgid allikas: mammograaf.ee Enamikel rinnavähi juhtudest avastab naine või tema partner tihendi („tüki“) rinnast. Siinjuures tuleb aga silmas pidada, et enamus rinnas leiduvatest tihenditest on healoomulised muutused. Samas on olemas ohumärgid, mille ilmnemisel tuleb viivitamatult arsti poole pöörduda: muutus rinna kujus või suuruses

valu või ebamugavustunne ühes rinnas

tihend rinnas või kaenla all

nahapinna muutus (näeb välja nagu apelsinikoor), sissetõmme, „kortsumine“ või liitumine aluskoega

naha värvuse muutus

rinnanibu kuju või asendi muutus, sissetõmme, fiksatsioon

eritis rinnanibust, veritsus või leemendus nibu ümbruses Pea meeles! Ükskõik kui vana sa oled – kui sul esineb mõni rinnavähi riskiteguritest, peaksid sa kindlasti küsima arstilt, millal sul tuleks alustada regulaarsete mammogrammidega ning kui sageli tuleks sul sõeluuringuid teha. Kui märkad oma rindades mingeid tükke või mügarikke või tunned mingeid muid muutusi (rinnavalu, ebamugavustunne, eritis rinnanibudest), siis pöördu arsti poole isegi juhul, kui oled hiljuti käinud rinnavähi sõeluuringul ning sulle on öeldud, et kõik on korras.