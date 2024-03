Noorel eestlannal sai mõõt täis: mis rumal komme see on, miks te tassite oma mehi naistekatele kaasa?

Juba viimased mitu kuud tassivad nad oma mehi kaasa meie sõbrannade õhtutele. Ega nendel meestel pole ju midagi viga, nad on toredad, seltskondlikud ja humoorikad, kuid naisteõhtud on ikka naisteõhtud. Nendes ei ole ju sõna „mees!“ Nendega on tore, aga see pole ikka päris SEE. Ei saa ju kõigest omavahel rääkida! Mõtlesin isegi vahepeal, et äkki need mehed on kontrollifriigid, kes ei lase naisi omapäi kuskile, aga ei tundu ikkagi, et oleks.