Lily Allen avameelselt emaks saamisest: lapsed rikkusid mu karjääri ära

„Mõned inimesed valivad oma karjääri laste asemel ja see on nende eelisõigus,“ ütles Allen taskuhäälingu saates. „Kuna minu vanemad ei olnud alati minu jaoks olemas, siis mulle tundub, et see jättis mõned vastikud armid, mida ma pole nõus enda laste peal kordama,“ ütles lauljanna viidates sellele, et tahab oma laste jaoks olemas olla.