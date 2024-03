Näitlejanna Jessica Biel avaldas lasteraamatu menstruatsioonist: kolmekümnendates ei teadnud ma kõike, mis minu tsükliga toimub

„Olen alati tundnud, et peame normaliseerima arutelu menstruatsiooni ümber, ja lapsevanemana tundus selle raamatu kirjutamine orgaaniline viis kaasata lapsi sel teemal vestlusse juba varakult,“ rääkis Biel ajakirjale People.

Oma sotsiaalmeediakontol vastas Biel hiljuti fännide küsimustele ning avaldas ta tagamaad, miks ta otsustas taolise raamatu välja anda ning kuidas ta ise oma poegadele kuutsüklist rääkinud on.

„Noh, mul pole kõiki vastuseid, aga ma räägin neile lihtsalt tõtt selle kohta, mis minuga toimub ja kuidas ma end tunnen,“ ütles Biel. „Püüan seda teha viisil, mis annaks neile tõese, tõelise, bioloogilise ja anatoomiliselt õige teabe,“ jätkas näitlejanna ja lisas, et siiski ei koorma ta oma poegi selle infoga liialt.

„Ma ei varja seda nende eest ja räägin asjadest õigete sõnadega nii, nagu see päriselt on.“

Näitlejanna tunnistas ka seda, et pole ise oma kehas toimuva osas alati just väga teadlik olnud. Ta meenutas oma 30. eluaastat, mil ta oli valmis oma perekonda looma. „Ma ei teadnud kõike, mis minu tsükliga toimub, ja ma mulle tundus see imelikuna, sest ma peaksin neid asju teadma.“