Teineteisega avatult suhtlemise puudumine on üks peamistest põhjustest, miks suhted nurja lähevad. Oluline on oma kaaslasele siiralt oma tundeid ja emotsioone jagada. Märka, millal su kaaslase kehakeel ja jutt kokku ei lähe. Omavahelist suhtlust on alati võimalik õppida ja arendada.