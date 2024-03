„Oleme mõlemad 40ndate alguses ja koos töötanud viis aastat. Meie suhe sai alguse kaks aastat tagasi. Ta on minu unistuste mees – mulle igas mõttes ja tõeliselt sobiv, edukas ja naljakas. Rääkimata sellest, et meie voodielu on suurepärane.

Ta ei öelnud mulle kunagi, et on abielus või et tal on perekond. Selleks ajaks, kui ma tõe teada sain, oli juba hilja – olin temast väga sisse võetud. Sain asjast aru alles siis, kui ta naine nuttes mulle helistas. Naine oli leidnud meie omavahelised sõnumid. Selleks ajaks olime juba aasta aega kohtunud. Tema pisarais abikaasa saatis mulle perepildid, millel on nende kaks väikest poega. Üks viie- ja teine kolmeaastane.