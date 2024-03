„Pigem suren ilusana, kui elan inetuna!“ Eluohtlik iluihalus: uus põlvkond ei hooli päikesekiirguse kahjulikust mõjust

Ameerika Dermatoloogiaakadeemia hiljutiste uuringute kohaselt usub 20% uue põlvkonna esindajatest, et päevitus on nende jaoks olulisem kui nahavähi eest enda kaitsmine. 30% neist tunnistas, et nad näeksid täna pigem „suurepärased“ välja kohe, kui mõtleksid sellele, milliseid terviseriske see nendele hilisemas elus kaasa toob. Uus põlvkond, vanuses 18–25, polnud päikesepõletuse ohtudest teadlikud ja paljud neist usuvad päevitamise kohta vananenud müüte.