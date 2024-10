Keskealine pereisa salaelu: kui oleksin abielus ega petaks oma naist, ei suudaks ma kõiki neid asju teha, mida täna teen

„Abiellumisest saati on afäärid olnud kui teraapia. See on aidanud hoida tasakaalus firma juhtimise stressi, nõudliku naise abikaasaks olemist ja kolme lapse isa rolli. Iga inimene minu olukorras võib kinnitada, et see kõik on vahel väga stressirohke ja koormav. Petmine on midagi, mida oodata ja mis muudab elu üksluisuse talutavaks.

Mul on kõrvalsuhteid olnud nii kaua, et see on muutunud minu jaoks peaaegu normaalseks. Mõnikord on naised, kellega olen kohtamas käinud ja maganud, nii vapustavad ja minu liigast nii väljas, et tahaksin kogu maailmale seda karjuda. Tahaksin näidata nende pilte kõigile oma sõpradele ja uhkustada oma „saagiga“.

Kuid petmise probleem on see, et et sa ei tohi sellest mitte kellelegi rääkida. Seetõttu otsustasin hakata oma seiklustest anonüümset blogi kirjutama...

