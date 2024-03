Vistrikud, lööve, nahaärritus. Tooted, mida ei tasuks kunagi oma näole kanda

Selleks, et nahk oleks tervislik ja särav, on siin asjad, mida ei tohiks kunagi näole kanda.

Juuksetooted, nagu juukselakk, -geel ja -vaht, sisaldavad koostisosi, mis võivad näole kandmisel ummistada poore ja põhjustada nahalööbeid. Väldi juuksetoodete kasutamist näo lähedal, eriti kui sul on tundlik või aknele kalduv nahk.

Kuigi kehakreem sobib suurepäraselt kuiva naha niisutamiseks, võib see näonaha jaoks olla liiga raske ja poore ummistav. Vali spetsiaalselt näole mõeldud niisutaja, kuna see on tekstuurilt kergem ja põhjustab vähem nahalööbeid.