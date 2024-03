Eksperdid väidavad, et trenni tegemisel jumestuskreemi kandmine võib tekitada just neid nahaprobleeme

Teadlased avastasid, et niiskus suurenes pärast treeningut nii meigivabas kui ka meigitsoonis.

Meigitsoonides oli aga niiskuse suurenemine suurem – see võib olla tingitud sellest, et meik ei lase niiskusel nahalt aurustuda. Pooride suurus suurenes pärast treeningut ilma meigita nahal, kuid meigiga nahal mitte oluliselt, mis võib viidata sellele, et jumestuskreemi kandmine võib poore blokeerida.