„Aga nii pikk aeg on ju möödas!“ Psühholoogid avaldavad, mille järgi saab aru, et inimene pole uueks suhteks valmis

Seega, kui sa sageli mõtled mineviku peale ja tunned igatsust, ei saa minna oma eluga edasi ja olla kellegi teisega õnnelik. Ravi oma hingehaavad terveks, et need ei teeks haiget teistele inimestele, kes pole selles kõiges süüdi, mis sinuga on juhtunud.

Sest see, kes tuleb hiljem, on nagu tagavaravahend. Aga tagavaravahendid ei kesta kaua, need on ajutiseks kasutuseks, selliseid vahendeid kasutatakse probleemi lahendamise ajaks ja kui see on tehtud, siis asendatakse jälle. Isegi, kui su eks sulle üldse ei meeldinud ja sa tunned tema vastu vastikust, siis ei ole tegemist nostalgiaga, vaid vihaga, mida sa tunned. Sa ärritud ja tahaksid hea meelega talle kätte maksta. Aga see ei lase sul ka oma eluga edasi minna. Ja sa ei ole ikkagi uueks suhteks valmis, sest su meel on mujal.