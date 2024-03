Kust sa, lilleke, siia said? | Kes on süüdi, et Eestis sünnib vähe lapsi?

Seekordses „Kust sa, lilleke, siia said?“ saates on külas rahvastikudemograaf Alis Tammur. Üheskoos heidetakse pilk sündimuse andme- ning analüüsikulissidesse ning püütakse ühiselt veedetud tunni jooksul saada ülevaade sellest, mis ja kuidas sündimust mõjutab, kas toetusi peaks olema rohkem või vähem ning kes on ikkagi süüdi, et Eestis nii vähe lapsi sünnib. Kas mehed, naised või üldse poliitikud? Loodame, et tänane vestlus avab kuulajale sündimuse mitmetahulisust ning nagu alati - ootame teid mõtteid kaasa ragistama. Head kuulamist!