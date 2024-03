Abielumees sokutas vahekorra ajal tüdruksõbra vagiinasse abordipilli, kui naine teatas talle oma rasedusest

Davidi ohver ja David olid mõlema poole nõusolekul 27. jaanuaril vahekorras. Naine rääkis politseile, et vahekorra ajal lükkas David sõrme tema tuppe, imelikult kaugele ja palju kõvemini kui tavaliselt. Väidetavalt käitus ta pärast selle tegemist kummaliselt ja veendus, et naine jääks sel õhtul koju, selgub süüdistusdokumentidest.

Kui ta naise juurest lahkus, märkas ohver, et tema tupest kukkus välja pill. Peagi avastas ta enda seest veel kolm tabletti ja fooliumit. Kui ta Davidile pillide kohta sõnumi saatis, ütles ta, et need on Misoprostoli/Cytoteci pillid, mis teadaolevalt põhjustavad raseduse katkemist.