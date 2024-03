Lugeja kinnitab: inimestel on suhetest eluvõõrad unelmad! Reaalne elu on üksluine ja igav

„Millegipärast kujutatakse ette, et elu on üks pidev tingel-tangel, iga päev on kohutavalt põnev, kaaslane kannab sind kätel ja kallab üle hinnaliste kingitustega jms muinasjutulist. Eluvõõrad unelmad ja nii võibki seda õiget printsi valgel hobusel või printsessi klaaskapis otsima jääda. Lõpuks ikka pika ninaga jäädes, kogu maailma peale kibestununa üksiku tigedikuna vananedes.