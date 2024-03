HEA TÜDRUK | Anu Saagim avameelselt: saan sellest orgasmi, et tean midagi, aga ma ei räägi seda edasi

„Ma ei ole ajakirjandust õppinud, et eetilisi dilemmasid lahendada,“ ohkab Anu. Piret leiab, et seda ei saagi koolis õppida. Kui Anu seltskonnaajakirjanduses alustas, jagati talle soovitusi, et ongi täiesti okei tuntud inimeste kogu must pesu mustapesukastist välja rapsida. Tegelikult oldi ju minu puhul täpselt samamoodi käitutud. „Olin roheline ja naiivne ja need olid nimekad ajakirjanikud, kes seda teha soovitasid. Nad ise muidugi kirjutasid varjunimede all. See oleks mul pidanud ohutuled plinkima panema,“ tunnistab Anu. „Aga öeldi, et veri, higi ja pisarad ongi meelelahutuse leib – kõik letti ilma igasuguse kaastundeta.“