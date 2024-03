Kas võib ohustada ka sinu suhet? Viis peamist põhjust, miks abielud purunevad, ehkki mõlemad pingutavad

Paarid võivad lahutada mitmel põhjusel. Uuringud on aga leidnud, et mõned lahkumineku põhjused on teatud kultuuride ja põlvkondade vahel tavalisemad.

Finantsprobleemid

Ots-otsaga kokku tulemine või partner, kes eelarvest alati üle paneb, võib abielus stressi tekitada.

Intiimsuse puudumine

Füüsiline ja emotsionaalne intiimsus mängib õnnelikus ja terves abielus üliolulist rolli. Ja kuigi mesinädalate faasis on võimatu sammu pidada, ei tähenda see, et intiimsus peaks kaduma.

Lisaks seksile hõlmab intiimsus ka abikaasale tähelepanu pööramist. Ja kui need väikesed intiimsuse aktid vaikselt kaovad, võib see viia suhte üldise kvaliteedi langemiseni.

Olete liiga erinevad

Vastandid võivad tõmbuda, kuid sarnasused on need, mis seovad. Ühiste huvide puudumisel hakkate oma hobide ja kirgedega tegeledes üksteisega vähem aega veetma või loobute neist oma abikaasa huvide kasuks. Lõppkokkuvõttes tekitab see pahameelt ja nõrgendab teie jagatud sidet.

Füüsiline välimus

Füüsilise välimuse muutuste tõttu lahku triivimine võib tunduda pinnapealne ja ebaõiglane. Kuid kahjuks on see tõeline põhjus, miks mõned abielud lõppevad.

Muutused füüsilises välimuses võivad mõjutada intiimsuse taset, enesehinnangut ja paljusid muid elu aspekte, sealhulgas tervist.

Abiellute liiga noorelt

Lahutuste määr on kõrgeim 20. eluaastates paaride puhul ja peaaegu pooled lahutustest leiavad aset esimese kümne abieluaasta jooksul.

Mõnel juhul pole noored abielupaarid piisavalt küpsed ega mõista, kuidas tõhusalt suhelda. Rääkimata muidugi sarvede maha jooksmisest.

Allikas: Stars Insider