Juhtub kõigil vanematel. Olulised sammud, mida teha peale seda, kui oled lapse peale karjunud

Sellist olukorda võib tulla ette kõikidel lapsevanematel, kui emotsioonid löövad üle pea ja sa ärritud niivõrd, et tõstad häält oma lapse peale. Emotsioonid on aga täiesti loomulikud ja tihti on väga raske end tagasi hoida. Laste kasvatamine ongi üks igapäevane väljakutse. Kuidas aga tuleks sellisel puhul käituda?

Mine oma lapse juurde ja ütle talle näiteks midagi sellist: „Ma karjusin sinu peale ja ma tean, et see võis sind hirmutada. See ei ole sinu süü, et ma häält tõstsin. Ma armastan sind.“ Või siis võid sa minna lihtsalt lapse juurde ja öelda, et sa kahetsed seda, et sa nii käitusid. Vajaduse korral võid sa vabandada oma käitumise pärast ja selgitada, et sa läksid üle piiri.