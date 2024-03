Tean, et minusuguste puhul on üks sagedasemaid unistus, et ehk kallim ikka muutub. Unustab armukese, leiab üles kodutee meie suhte jaoks, otsib abi teraapiast ja teeb kõik, et meie suhet hoida. Astusin vapralt edasi - me saame veel õnnelikuks, sest kui armastatakse, siis ju toetataksegi üksteist.