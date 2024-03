Naine, keda pole kunagi maha jäetud: ma saan aru, mida mehed tegelikult tahavad ja veendun, et neile seda ka annaksin

Naine ei arva, et tema saladuseks oleks ainult tema välimus, figuur, üldine armsus ja enesekindlus, vaid et mehed näevad teda kui hea tüdruksõpra ja abikaasa materjali. „Tõde on see, et ma mõistan, mida mehed suhtest tegelikult tahavad ja ma ei karda sugudevahelisi erinevusi.